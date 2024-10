Un uomo di 60 anni è stato trovato morto ieri in una abitazione a Decimoputzu. Per prelevare il corpo sono state avviate tutte le procedure previste per un caso sospetto di Covid-19.

Sottoposti a tampone la moglie e i figli dell'uomo. Il 60enne da quanto si apprende non stava bene da mesi, tanto che non andava più a lavoro. Da diverso tempo, nonostante vivesse con i familiari, trascorreva le sue giornate chiuso in una camera da da solo.

Ieri, infatti, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire la porta della stanza. Tutte le procedure sono state eseguite in sicurezza. La salma è stata sigillata, in attesa degli accertamenti per verificare se la morte sia riconducibile al coronavirus, oppure il 60enne sia deceduto per altre ragioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.