Quasi 13 mila likes ottenuti in totale, 118 i partecipanti con 165 persone coinvolte. Sono questi i numeri dell’unica edizione della 40Challenge, il concorso promosso da Francesca Melis, pedagogista di Tortolì per creare aggregazione e divertimento in un periodo particolare e per molti difficile.

L’iniziativa è nata allo scoccare dei 40 giorni dall’ordinanza regionale che ha chiuso porti e aeroporti sardi. I partecipanti potevano sbizzarrirsi con video, foto, creazioni o esposizioni che avessero a che fare con il numero 40. L’iniziativa ha avuto un grande successo e la pagina di Melis, che gestisce un centro di aggregazione, è stata invasa dai post dei concorrenti.

Tramite una videoconferenza, andata in onda su Facebook, sono stati decretati i vincitori delle due categorie: adulti e bimbi. Al primo posto con 754 like e 69 condivisioni Pierpaolo Loddo, 41 anni, di Tortolì che da quasi 20 lotta contro la sclerosi e che ha battuto gli altri concorrenti con 40 battiti di ciglia.

Al secondo posto con 669 likes e 232 e condivisioni i 40 baci di Simona Fanni e sua figlia Martina. Terzo gradino del podio, 500 like, per la piccola Giada che insieme ai genitori Marco Vargiu e Tiziana Pischedda hanno raccontato attraverso un filmato i 40 giorni di quarantena.

Anche i bambini si sono divertiti tantissimo a fare la loro challenge. A conquistare il podio sono state Nereide Devigus, 218 like, che tra un addominale e un altro mangiava un po’ di torta. Al secondo e terzo posto, con 203 e 201 like, le sorelle Chiara e Martina Collaro, con le loro 40 ruote e 40 libri.