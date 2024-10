Quattro nuovi casi si sono registrati in Sardegna dall'ultimo aggiornamento. Nessuna nuova vittima secondo i dati forniti dall'Unità di crisi della regione.

Il totale dei positivi accertati da inizio emergenza è quindi 1.352. I pazienti ricoverati in ospedale sono 85 (10 quelli in terapia intensiva), e 330 le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo comprende 719 guariti (+44 rispetto a ieri), e altri 93 che lo sono clinicamente. Il numero dei decessi è fermo a 125. I test effettuati sono stati 41.257.

I casi di positività sono stati registrati nel seguente ordine: 247 nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento), 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 (+1) a Nuoro, 871 (+2) a Sassari.

Dal 14 marzo sono stati 44.126 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza epidemiologica. Solo ieri 29: 13 nell'area di Cagliari, 5 Oristano, 1 Sassari, 6 Nuoro, 4 Lanusei. Nessuna sanzione emessa nell'ultima giornata. Dal 14 marzo le persone sanzionate sono state 825.