Secondo i dati forniti oggi dalla Protezione Civile i casi positivi in Sardegna sono saliti a 330, 37 in più rispetto a ieri. Di questi, 81 sono ricoverati in ospedale: 65 con sintomi e 16 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 240. I tamponi effettuati 2.297.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende due pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente. 

Sul territorio, dei 330 casi positivi complessivamente accertati, 45 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all'ultimo aggiornamento) e 251 (+35) a Sassari. Invariati i numeri per il Sud Sardegna (8), Oristano (4) e Nuoro (22).

Cinque tra dimessi e guariti. I decessi accertati sono sei: tre si sono registrati nella giornata di oggi a Sassari. In mattinata era stato ufficializzato il decesso di un ospite della casa di riposo per anziani Casa Serena. L'uomo, morto nella notte, era isolato da un paio di giorni dopo la scoperta della positività al Covid-19.

Altri due anziani, ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari e positivi al Covid-19, sono morti questa mattina. Erano affetti anche da altre patologie.

Sassari detiene il triste primato dei decessi: quattro. Le altre due vittime registrate sono una persone di Cagliari e un’altra di Samassi.