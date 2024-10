“Il sindaco decide di non diffondere i dati”, alle polemiche e agli attacchi dell’opposizione dei giorni scorsi, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha risposto con una video conferenza stampa attraverso la quale ha comunicato i dati relativi ai casi positivi ad Alghero.

Attualmente gli algheresi che hanno contratto il virus Sars Cov2 sono 21, in quarantena obbligatoria, e altrettante persone sono sottoposte a sorveglianza attiva. I tamponi eseguiti superano i 500. Una persona deceduta, due le presone guarite.

“Sono dati che indicano semplicemente le presone alle quali l’Amministrazione comunale deve dare assistenza ( fornitura alimenti, farmaci e gestione raccolta rifiuti ) ma che ci devono indurre ad analisi prudenti - avverte Mario Conoci – ma è necessario sottolineare il fatto che ciò che sta producendo risultati che inducono all’ottimismo è il comportamento responsabile e disciplinato della stragrande maggioranza degli algheresi, che con sacrificio si attengono alle prescrizioni. Oggi, l’unico modo efficace praticato in tutto il mondo per contenere il virus è stare a casa. Non dobbiamo abbassare la guardia perché ciò significherebbe vanificare i sacrifici fatti sino ad ora per tornare il prima possibile alla normalità”.