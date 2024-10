Nella case dei sestesi, stanno arrivando: sarà cura dei volontari, Polizia Municipale, agenti della Compagnia Barracellare, dipendenti comunali, consegnare alle famiglie sestesi 20mila mascherine pervenute in Municipio: la sindaca Paola Secci lo ha annunciato pubblicamente sui social: “Cari concittadini e concittadine, conoscendo le difficoltà nel reperimento di mascherine crediamo di farvi cosa gradita consegnandovene due pezzi direttamente a domicilio. Vi garantiamo - dice Paola Secci - che anche per noi non è stato affatto facile reperire i ventimila pezzi che stiamo distribuendo alla cittadinanza. Ci auguriamo che siano presto disponibili con maggior facilità e a costi minori. In queste ore è iniziata la distribuzione che impegna una squadra di 13 persone composta da Agenti della Polizia Locale, Barracelli, Messi, Dipendenti comunali volontari e l'Associazione di Volontariato City Angels. Un sentito ringraziamento per la grande disponibilità a tutti i volontari e al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per la supervisione e il coordinamento dell'attività. Speriamo - ha concluso il numero uno della Giunta - che questo terribile momento passi il più presto possibile e che la nostra comunità torni alla normalità. Forza e coraggio, un ultimo sforzo e ce la faremo”.