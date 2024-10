Duemila tamponi per i test sul coronavirus sono arrivati in Sardegna per essere utilizzati nel piu' breve tempo possibile.

La metà - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanita' Mario Nieddu - sono destinati a Sassari, dove si è verificato il maggior numero di casi.

Gli altri mille verranno distribuiti nelle varie strutture sanitarie della Sardegna.