Per il 2016, il corallo rosso si potrà pescare dal 15 giugno fino al 30 settembre.

Per quest’anno, anche in accordo con le prescrizioni in sede comunitaria, potranno essere concesse non più di 25 autorizzazioni alla pesca, ferme restando le ulteriori limitazioni previste sui quantitativi massimi di prelievo, sulle zone e sulle batimetriche consentite (superiori a 50 m).

Confermato il divieto dell’utilizzo di veicoli sottomarini telecomandati e l’adozione del giornale di pesca del corallo per registrare i dati del prelievo e certificare la provenienza del prodotto.

I progetti di ricerca finanziati per il monitoraggio costante della risorsa e un’analisi dei dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni in Sardegna (2008-2015), raccolti e rielaborati dal Servizio Pesca e acquacoltura, suggeriscono infatti l’importanza di tenere sotto stretto controllo lo sfruttamento del corallo rosso nel mare per i prossimi anni e di non aumentare lo sforzo di prelievo in via precauzionale.