Il Corallo e il riccio di mare, due segni distintivi della città di Alghero, della la sua storia, cultura, arte ed economia.

Rosso di mare per sostenere il progetto di rilancio della produzione artigianale basata sul Corallium Rubrum e per dare nuova linfa alla sagra del riccio di mare, con una rivisitazione della formula per far accrescere l’interesse verso un appuntamento di grande valore per la città.

Un programma fitto di appuntamenti per valorizzare i tesori del nostro mare, con l’obbiettivo di offrire l’opportunità di scoprire e apprezzare le eccellenze del mare, dei suoi prodotti, dei saperi e delle economie ad esso connesse, della gastronomia e dei piaceri della tavola. Tutto sapientemente condito da animazioni, spettacoli, eventi che per alcuni giorni trasformano Alghero e il suo territorio in un palcoscenico sul quale si avvicendano momenti di riflessione e di confronto, esperti, storici, chef, gastronomi, artisti, produttori, tutti accomunati dal desiderio di dare protagonismo alle eccellenze del nostro territorio.

Da domani, 29 gennaio iniziano gli appuntamenti relativi al Corallo Rosso , con mostre fotografiche, convegni, esposizioni degli elaborati prodotti dagli studenti del Liceo Artistico di Alghero per la proposta di emissione del francobollo dedicato e dei lavori pervenuti tramite il concorso di idee per il marchio collettivo “Corallium Rubrum”.

E poi Botteghe in Mostra – mini tour alla scoperta del corallo, dove l’arte della lavorazione dell’oro rosso verrà illustrata nelle botteghe del centro. Sabato 13 Febbraio l’appuntamento con la premiazione dell’elaborato vincitore del concorso di idee aperto alla città per il marchio “Corallium rubrum”.

La sagra del bogamarí si concentra nel week end dal 5 al 7 Febbraio, assume i connotati della sagra vera e propria, diventa un percorso gastronomico che si sviluppa per tutta la città, che invade le strade a partire dal suo centro storico, caratterizzato da tanti piccoli momenti di animazione diffusa: Le tapas del riccio, a cura delle attività di ristorazione della città, si terrà infatti in apposite piccole postazioni curate, fortemente caratterizzate dal punto di dell’identità e del territorio, presso le quali sarà possibile fare delle piccole degustazioni del riccio, nello spirito delle “tapas” spagnole, che propongono originali e piacevoli abbinamenti con altri prodotti del territorio. Il tutto accompagnato da animazioni, musica, gruppi folkloristici. La Rassegna gastronomica Il Mare in Cucina, presso il circuito dei ristoranti aderenti all’iniziativa, dal 5/6/7 febbraio al 19/20/21 febbraio, propone menù a base di bogamarí. E poi Sapore di Mare, a cura degli chef dell’Istituto Alberghiero; Il Riccio d’oro gara gastronomica a carattere regionale con premiazione finale.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI: