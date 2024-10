Stanotte a Villacidro, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto alla contestazione della violazione della normativa per il contrasto alla diffusione della pandemia nei confronti di un 25enne e di un 24enne residenti a Gonnosfanadiga, poiché all'1:10 sarebbero stati sorpresi a conversare a bordo di un’autovettura in piazza Giuseppe Verdi, senza giustificato motivo. A entrambi è stata contestata la solita sanzione da 400 euro. Nell’ambito degli stessi servizi, a San Gavino Monreale, i carabinieri della locale Stazione avrebbero verificato come un ristorante fosse rimasto ancora aperto alle ore 20:20. All’interno vi erano sette avventori in attesa di essere serviti. La titolare e i suoi clienti sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura che, nel caso del ristorante, potrebbe sospendere l’attività per un determinato periodo.

Ancora, all'1:30, a San Sperate, i militari della locale Stazione hanno sanzionato due 19enni incensurati, un macellaio e uno studente. Gli stessi sono stati sorpresi a circolare al di fuori dalle proprie abitazioni in violazione del coprifuoco. Per entrambi è scattata la sanzione da 400 euro. A Portoscuso, invece, era l'1 quando i carabinieri hanno sanzionato per lo stesso motivo un 21enne e un 20enne del posto, già conosciuti dai militari, e una 17enne, anche lei di Portoscuso. I tre sono stati sorpresi a circolare, al di fuori delle proprie abitazioni in violazione delle medesime normative e con le stesse conseguenze sanzionatorie.