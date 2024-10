Da tempo i militari nutrivano sospetti su due giovani di Uta. Lui un 22enne con precedenti denunce a carico e lei una 21enne incensurata.

Nel corso di una mirata operazione a casa della coppia, i Carabinieri di Iglesias, come da loro riferito, hanno trovato 500 grammi circa di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e la somma contanti di 1.205 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della redazione degli atti che documentano l'attività compiuta, gli arrestati sono stati tradotti presso le camere di sicurezza della caserma di Iglesias, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.