I Carabinieri della stazione di San Bartolomeo della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nonché detenzione illegale di munizionamento comune da sparo, due pregiudicati cagliaritani rispettivamente classe 1974 e 1975, Mauro Fadda e Roberta Anoffo, entrambi disoccupati nonché conviventi.

L’attività è stata eseguita dai militari nel corso di un mirato e specifico servizio volto al contrasto del traffico illecito di stupefacenti all’interno del quartiere di Sant’Elia, precisamente all’interno del cosiddetto palazzo Gariazzo, dove militari individuavano e bloccavano dopo qualche minuto di osservazione il giovane cagliaritano sottoponendolo immediatamente a perquisizione personale, a seguito della quale venivano rinvenute ben sette boccette di metadone, detenute illegalmente dal giovane poiché privo di alcun titolo autorizzativo.

Pertanto scattavano immediatamente le ricerche nei confronti della compagna al fine di sottoporre anch’essa a perquisizione personale e domiciliare. Infatti nel corso dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto presso l’abitazione oltre mezzo chilo di hashish suddivisa in panetti, oltre 20 grammi di marijuana suddivisa in confezioni termosaldate, un coltello e un paio di forbici utilizzate per il taglio della sostanza, bilancini di precisione nonché una cartuccia calibro 12 anch’essa detenuta illegalmente dai due conviventi. Pertanto i militari procedevano a sottoporre agli arresti entrambi che venivano tradotti presso il domicilio di convivenza in arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.