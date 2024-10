I coniugi Tonina Serra, 46 anni, e Romano Oggianu, 59 anni, in via Seruci a Cagliari, non sospettavano che i Carabinieri della Radiomobile li tenessero d’occhio per quei movimenti sospetti tra il solito viavai di tossici, sotto i palazzoni popolari. Così l’equipaggio del 112 li ha ammanettati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, la donna è stata vista disfarsi di due dosi di cocaina, la perquisizione al terzo piano dove dimora la coppia ha permesso di recuperare altra cocaina di cui il marito, Romano Oggianu, ha tentato di disfarsi lanciandola dalla finestra, avvolta con del cellophane.

I due spacciatori sono stati ammanettati e accompagnati in via Nuoro per l’identificazione, successivamente sono stati poi trasferiti in regime di arresti domiciliari in via Seruci in attesa della direttissima.