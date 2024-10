Il marito è morto, la moglie è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lanusei. E’ il terribile bilancio dell’incidente accaduto intorno alle 17:40 nel porticciolo di San Gemiliano, nel Comune di Tortolì.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha soccorso i coniugi di Tortolì. L’auto, per cause in corso di accertamento, è volata fuori dalla carreggiata ed è finita sullo specchio d'acqua sottostante. Il violento impatto è stato fatale per l’uomo, un 83enne. A nulla sono serviti i vari tentativi fatti dal personale sanitario del 118 per salvare la vita all’anziano. La moglie, invece, dopo la prima assistenza sul posto, è stata trasferita all'ospedale di Lanusei.

I Carabinieri di Tortolì hanno eseguito i rilievi dell'incidente.