Una coppia di belgi è stata notata questa mattina mentre passeggiava per il centro cittadino a Tempio Pausania. Come riportato da L'Unione Sarda, i due hanno visitato in tutta tranquillità i vicoli del centro storico e, informati da alcune persone delle restrizioni relative all'emergenza coronavirus, avrebbero risposto: "Siamo qui per vedere la Sardegna, non per chiuderci in casa".

Così alcuni cittadini hanno segnalato la loro presenza ai carabinieri della Compagnia di Tempio.

I due si sono allontanati presto dal centro, ma ai militari è stata fornita la targa dell'auto dei due turisti.