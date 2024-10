Con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola, si sono introdotti all’interno di un appartamento in cui vivono due anziani di 91 e 86 anni e, dopo averli minacciati, si sono impossessati di mille euro per poi scappare.

E’ successo ieri sera a Tuili, intorno alle 21:30.

Secondo quanto ricostruito dai militari giunti sul posto, i due malviventi hanno notato la porta aperta dell’ingresso principale della casa e così sono entrati per compiere la rapina. Sono stati poi interrotti dall’arrivo della figlia della coppia di anziani, motivo per cui la porta era stata lasciata aperta, che vistasi “accogliere” all’ingresso da uno dei due malviventi e invitata a entrare e non fare resistenza, si è coraggiosamente allontanata di corsa per chiamare il 112 con il suo telefono.

I due rapinatori si siano dati alla fuga nelle campagne circostanti e hanno fatto perdere le proprie tracce. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.