Copagri dice no al Cannonau veneto spacciato per sardo, e in generale alle truffe ai danni dei prodotti isolani, e si prepara a dare battaglia.

La questione ha tenuto banco per le feste natalizie, quando sarebbero state messe in commercio bottiglie di “Cannonau di Sardegna DOC” che sarebbero state prodotte dalla Cantina di Cazzano di Tramigna in Veneto, "con l'etichetta che, al posto della nostra Isola, riportava l'immagine della Sicilia", afferma Copagri.

«A parte l’evidenziazione della Regione Sicilia nell'etichetta, che si commenta da sola, tutto fa supporre che si tratti di una vera e propria truffa – dichiara Ignazio Cirronis, presidente regionale di Copagri Sardegna – che va perseguita a norma di legge. Il disciplinare di produzione del Cannonau di Sardegna DOC prevede che le uve siano prodotte in Sardegna e solamente nella nostra Isola. Va precisato inoltre che, con la modifica del disciplinare approvata nel 2011, si è stabilito che anche l’imbottigliamento del cannonau debba avvenire all’interno della Sardegna».

Inoltre, «a suo tempo – rileva Pietro Tandeddu, coordinatore regionale di Copagri – su proposta dell’allora assessore dell'Agricoltura Francesco Foddis, il ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro emanò uno specifico decreto (dell'11 dicembre 2007 e tuttora vigente), dove si prevede che l’utilizzo del vitigno cannonau e sinonimo cannonao sia riservato all’esclusiva designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG della Regione Sardegna».

Copagri Sardegna non si ferma qui. L'associazione agricola ha denunciato la vicenda alla direzione regionale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari affinché questa provveda ad effettuare gli opportuni accertamenti e prenda le conseguenti decisioni.