"Questo Coordinamento è basito di fronte alle dichiarazione dell’On. Mario Nieddu, assessore alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma della Sardegna, che oggi, al Tg3 della sera , ha dichiarato di 'aver richiesto al governo, personalmente e a nome della Sardegna, la chiusura di tutte le scuole'". Così si legge in una nota del Coordinamento Presidenti dei Consigli d'Istituto Sardegna.

"Tali dichiarazioni - prosegue la nota - sono frutto di un 'lieve incremento dei contagi' che male si conciliano con le ripetute dichiarazioni dello stesso assessore, che dichiara apertamente di avere la situazione sanitaria regionale sotto controllo. Non si riesce a capire l’accanimento 'terapeutico' contro il sistema scolastico; già poco tempo fa con un altro comunicato, questo Coordinamento ha espresso il pensiero che l’equazione 'scuola = contagi' non è plausibile. Se il problema è la tracciabilità dei possibili contagiati, la mancanza di test rapidi, la scarsa rapidità di eseguire i test per gli studenti e tutto il personale scolastico, questo non è da imputare alla scuola, ma solo all’inadeguatezza delle strutture sanitarie non adeguatamente rinforzate per l’inerzia dell’Amministrazione Regionale".

"Se codesto assessore - si legge ancora nel comunicato - vuole davvero chiudere le scuole per evitare che i contagi crescano, perché non pensa prima a consultarsi con i suoi colleghi della giunta e trovare altre soluzioni meno dolorose per l’intera comunità isolana? Scoprirebbe che la scuola dei primi cicli (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado) in Ddi, implica anche una permanenza in casa di buona parte dei genitori che dovrebbero chiedere lo smart working ove permesso, oppure cessare anzitempo dalle loro attività lavorative".

Infine, il Coordinamento si augura "che, dopo questa scellerata dichiarazione che non trova logicità nella situazione sanitaria più e più volte minimizzata e '...da questo Assessorato tenuta costantemente sotto controllo...', l’On. Mario Nieddu pensi ad una ritrattazione e si impegni a lavorare affinché trovi le soluzioni idonee per risolvere definitivamente il problema sanità, lasciando in pace le scuole".