Il convitto di via Tarragona sarà disponibile tra circa tre giorni e sarà messo a disposizione del Presidio Ospedaliero di Alghero che lo utilizzerà per gli operatori sanitari che in via precauzionale avranno necessità di essere ospitati temporaneamente.

Questo l’annuncio arrivato dal Comune di Alghero e dalla Provincia di Sassari che rimarcano come “L’ospitalità nel convitto che sarà disposta dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale è dovuta alla necessità di tutelare il personale sanitario, ancorché non in quarantena”

“Il nostro compito – hanno dichiarato il primo cittadino Mario Conoci e il Commissario Pietrino Fois – è stare vicino a medici, infermieri, operatori, attraverso ogni iniziativa che possa contribuire a preservare la loro salute e quella dei lor familiari”. Sono previsti circa 40 posti letto, suddivisi tra uomini ( 2° piano) e donne (3° piano).

Conoci ha accolto la disponibilità dell’Amministratore della Porto Conte Ricerche Gavino Sini e della società Virostatics che hanno deciso di donare camici, guanti, anche un buon numero di mascherine chirurgiche all’ospedale di Alghero. Materiale, questo, che è stato consegnato in giornata alla Direzione Sanitaria.