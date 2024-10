È stato consegnato ieri, al Presidio ospedaliero di Alghero, il convitto maschile dell’Alberghiero di via Tarragona.

Circa 40 i posti letto disponibili per il personale che, pur non essendo in quarantena, svolge un’attività che può rendere sconsigliabile la convivenza con familiari vulnerabili.

Una struttura che è stata messa a disposizione della sanità locale grazie alla collaborazione tra il Comune di Alghero, la Provincia di Sassari, la Dirigenza dell’Istituto e le associazioni di volontariato.

Le stanze son state fornite le apposite indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e tutto il necessario allo scopo. Attivato inoltre il wi fi per i fruitori.

Durante, le ore notturne, il servizio di portierato sarà garantito dalla Compagnia Barracellare mentre in quelle diurne da addetti di vigilanza.

“Alghero prima in Sardegna a fianco della sanità locale”, fanno sapere dal Comune di Alghero.