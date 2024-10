In Sardegna

La Provincia Ogliastra, presso il Centro di Aggregazione Sociale, in Via San Nicolò 1 ad Ussassai, alle ore 10:00, presenta il Convegno “Conservation of Red Deer Cervus elaphus corsicanus in Sardinia and Corse” con l'obiettivo di informare la popolazione sullo stato di attuazione del progetto LIFE+, sviluppato all'interno della “Rete Natura 2000”.