Nei giorni scorsi degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro sono intervenuti tempestivamente per fermare un’auto che percorreva contromano il tratto della SS 131 da Ottana a Nuoro.

Allertate le pattuglie presenti sul territorio, dopo le segnalazioni di diversi automobilisti terrorizzati, la vettura è stata intercettata e bloccata dagli agenti nei pressi del bivio per Macomer e successivamente indirizzata presso il vicino distributore di benzina per procedere ai controlli in sicurezza.

Alla guida dell’auto una cittadina romena, trentenne, in evidente stato confusionale, che è però risultata negativa ai controlli con l’etilometro.

La presenza dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse anche quando alcuni degli automobilisti precedentemente spaventati dalla corsa contromano dell’autovettura hanno cercato di manifestare il loro disappunto contro la trentenne.

Alla 30enne è stata ritirata la patente.