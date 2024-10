E' un anziano di Pattada, Francesco Mongiu, 96 anni, attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro, l'automobilista che alla guida di una Fiat Panda nel primo pomeriggio ha imboccato contromano la Statale 131 Dcn, all'altezza di Siniscola, andando a scontrarsi frontalmente dopo sei chilometri contro una Citroen Berlingo sulla quale viaggiavano altri quattro anziani: Dionisio Ventroni, 91 anni, ex sindaco di Budoni, Mario Porcu, 78 anni, responsabile Auser di Budoni, Serafino Deias, 81 anni, e la moglie Rosa Antonia Puglisi, di 80, anche loro ricoverati al San Francesco in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Le condizioni di Mongiu sono apparse da subito disperate ed è stato necessario l'elisoccorso del 118 per trasportarlo a Nuoro.

Solo in serata gli uomini della Polizia stradale di Nuoro, guidati dal comandante Guido Coppola, sono riusciti ad entrare in possesso dei documenti del pensionato - munito di regolare patente - e risalire così alla sua identità.