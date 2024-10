Nuova aggressione ad un controllore a bordo di un autobus del Ctm a Cagliari. Nella tarda mattinata di oggi uno studente è stato sorpreso dal controllore a bordo del pullman senza biglietto.

Dopo aver cercato di convincere il dipendente del Ctm con alcune scuse, arrivato alla fermata lo ha colpito con un pugno ed è fuggito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che avrebbero già rintracciato lo studente. Il controllore è stato medicato in ospedale e se la caverà in una settimana.

"Ogni giorno i conducenti e il personale addetto alla verifica sono sottoposti a umilianti angherie - denunciano i sindacati Orsa-Faisa, Css e Usb - da chi pretende di utilizzare il mezzo pubblico gratuitamente e di dare sfogo alla loro rabbia nei confronti del personale che altro non fa che svolgere il proprio lavoro e se per caso dovesse trovare aiuto in qualche passeggero questi rischia di essere a sua volta malmenato".

Le Rsa ancora una volta ribadiscono che "per fare prevenzione e per tutelare chi usa i bus del Ctm, siano essi lavoratori o passeggeri, servono risorse economiche e umane e non solo telecamere. Le telecamere a bordo non sono un deterrente efficace contro gli atti di vandalismo ma devono essere integrate con un controllo severo e capillare che copra tutto l'arco in cui il servizio viene svolto".

I sindacati hanno chiesto un incontro urgente all'azienda e all'amministrazione comunale per chiedere quali iniziative intendono intraprendere per arginare il fenomeno.