Durante la trascorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, impiegati in un servizio straordinario del controllo del territorio, hanno controllato circa 50 autovetture, identificate 72 persone ed effettuato 5 contravvenzioni.

I posti di controllo sono stati effettuati lungo la SS 125, in località “Is Carcuris”, tra la Marina di Gairo e Cardedu, con l’impiego di 4 pattuglie automontate e il supporto della Stazione Mobile per l’utilizzo dell’illuminazione di supporto.

Inoltre, i militari del Nucleo Operativo di Jerzu hanno rinvenuto a bordo strada della SS 125, nel tratto che separa Cardedu e Barisardo, un fucile doppietta a cani esterni calibro 16 con matricola abrasa occultata all’interno di un busta di plastica nera.

Secondo i carabinieri, qualcuno alla vista del grosso dispositivo di controllo ha deciso di gettare l’arma per evitare di essere arrestato, oppure l’arma era stata nascosta appositamente per poter essere poi utilizzata per commettere qualche delitto. Infatti, il fucile, anche se con qualche traccia di ruggine, è perfettamente funzionante. Le indagini sono in corso a cura dei militari dell’ Aliquota Operativa di Jerzu.