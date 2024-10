Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della polizia stradale di Cagliari hanno effettuato una serie di servizi volti al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza o di alterazione dopo l'assunzione di stupefacenti.

Nell'occasione è stata ritirata la patente a Episodio un giovanissimo, diciannove anni, che messosi alla guida della propria auto è stato trovato in stato di ebbrezza a soli pochi giorni dal conseguimento del documento di guida.

Fermato in pieno centro a Cagliari anche un quarantenne. che al controllo è risultato positivo all’uso di cocaina. Solo nell’ultima settimana la polizia stradale di Cagliari ha impiegato 54 pattuglie sulle principali arterie stradali, che hanno portato al controllo di 196 veicoli e 246 persone.

Sono state accertate 141 violazioni al Codice della Strada, tra cui 90 per eccesso velocità, 10 per mancata copertura assicurativa e 13 per mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, per un totale di 406 punti decurtati e 15 patenti ritirate. Inoltre sono stati sequestrati 7 veicoli e applicati 2 fermi amministrativi.