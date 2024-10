I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Siniscola, a seguito dei numerosi controlli già effettuati nei giorni scorsi, lungo le arterie principali del territorio della Baronia, finalizzati a scongiurare la guida in stato di ebrezza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria con conseguente ritiro delle patenti di guida, due giovani con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. A questi si è aggiunto un pregiudicato 35enne sorpreso alla guida di una moto senza la patente di guida.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha consentito, inoltre, di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un 30enne per porto di armi od oggetti atti a offendere, infatti, all’esito di perquisizione veniva rinvenuto un coltello a serramanico, con lama acuminata, di cui non era in grado di motivarne il porto.





I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.