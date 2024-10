I militari della Stazione di Cardedu hanno effettuato numerosi controlli sul litorale al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

I Carabinieri si sono concentrati nel controllo di alcuni venditori ambulanti sorpresi lungo le zone costiere, identificando numerosi stranieri e sanzionando dei venditori ambulanti sorpresi a commerciare lungo le spiagge senza avere le necessarie autorizzazioni e il nulla osta dell’autorità marittima.

In particolare, un 60enne di origini polacche è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché sorpreso in possesso di 24 coltelli a serramanico destinati alla vendita sprovvisti di tutte le autorizzazioni previste.

Tuti gli strumenti da taglio sono stati sequestrati e il 60enne è stato denunciato in stato di libertà per commercio non autorizzato di armi.