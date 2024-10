Nella notte, a Selargius, durante i normali controlli mirati a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 47enne di Quartucciu, affidato in prova ai servizi sociali e un 26enne di Monserrato che sarebbero stati sorpresi a circolavano in via Trieste il primo e in via Emilio Lussu il secondo. Nessuno dei due avrebbe saputo fornire una valida giustificazione.

A Decimomannu, durante controlli analoghi, i militari della locale Stazione hanno invece segnalato alla Prefettura un 51enne del posto che si sarebbe trovato in via Trieste in violazione del coprifuoco.