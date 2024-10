Nella giornata di ieri, la polizia ha fermato ad Oristano tre cittadine nigeriane, U.O., residente a Quartu Sant’Elena, O.O.B., residente a Decimomannu, e J.S., residente a Quartu, sospettate di sfruttamento della prostituzione, tratta di minori finalizzata alla prostituzione e riduzione in schiavitù.

A seguito di alcuni controlli, due di loro sono risultate in regola con il permesso di soggiorno ma è stato comunque emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Oristano per 3 anni.

La terza donna invece è stata sorpresa in assenza di un regolare certificato di permesso, per questo è stata invitata a presentarsi alla Questura di Cagliari per regolarizzare la sua posizione.