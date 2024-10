L’incremento dei servizi posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, che ha visto il rafforzamento dei controlli tesi soprattutto a contrastare il fenomeno dei reati di natura predatoria ed ha scoraggiare eventuali assalti ai furgoni portavalori lungo le principali vie di comunicazioni, ha portato nuovi risultati.

Nel week-end appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno effettuato posti di controllo, principalmente sulla Statale 125, nel corso dei quali sono state eseguite svariate perquisizioni ed elevate contravvenzioni alle norme del Codice della Strada.

Il bilancio complessivo è stato di 2 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica ed altre 2 segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Nuoro.

Alla prima persona, fermata nei pressi del centro urbano di Tertenia, è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,07 G/L, mentre la seconda, coinvolta in un incidente all'altezza della località "Sa Canna" di Jerzu, fortunatamente senza feriti, aveva un tasso di 1,08 G/L.

Durante le operazioni sono stati anche segnalati ex art. 75 D.P.R. 309/1990 alla Prefettura di Nuoro due giovani per assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto il primo trovato in possesso di 3,6 gr. di marijuana, mentre il secondo con 0.5 gr. di cocaina.

Nel corso delle attività che hanno portato al controllo di circa 160 persone e 125 veicoli, con varie ispezioni e perquisizioni, sono state elevate sanzioni al codice della strada per un importo pari a 2.091 euro e ritirate 3 patenti di guida e decurtati complessivi 25 punti dalla patente.