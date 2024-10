Con l’approssimarsi delle festività natalizie il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, al comando del Colonnello Saverio Ceglie, ha disposto un piano straordinario di controllo del territorio mirato a garantire un “Natale sicuro” in tutto il territorio di competenza.

Nel mese di dicembre è stato infatti intensificato il dispositivo di prevenzione, con posti di controllo, vigilanze dinamiche e presidi fissi in punti ritenuti strategici, ed in particolar modo programmando mirati servizi coordinati in ambito provinciale ed implementando la proiezione esterna delle stazioni, con l’obiettivo di assicurare un trascorrere sereno delle festività e contrastare in particolar modo i cosiddetti “reati predatori”.

Nello specifico, dal 1° dicembre sono stati impiegati una media di 500 militari al giorno, per un totale di circa 3500 servizi di pattuglia e perlustrazione, che hanno consentito di identificare 9112 persone e controllare 8586 mezzi.

Complessivamente sono state eseguite 180 perquisizioni personali e 153 veicolari, nonché ispezionati 160 ovili, 7 armerie, 350 bar/circoli e 160 esercizi pubblici.

Nel corso di tali servizi sono state arrestate 2 persone e denunciate in stato di libertà 98 per vari reati, segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti 10 persone, deferite per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere 13 persone, elevate 28 contravvenzioni per leggi speciali, 212 verbali per violazioni del codice della strada ed infine sequestrate 18 armi di vario tipo (sequestri sia penali che amministrativi) e decine di dosi di droghe leggere (hashish/marjiuana), per un totale di circa 300 gr..