La compagnia carabinieri di Siniscola ha avviato una serie di controlli straordinari del territorio al fine di contrastare qualsiasi situazione di pericolo sulle strade della Baronia.

In particolare, il monitoraggio ha riguardato i comuni di Siniscola, Torpé, Galtellì e tutte le principali vie di comunicazione di quest’area territoriale.

Numerosi sono stati i posti di controllo “rinforzati” effettuati su tutta la giurisdizione di competenza della compagnia, che hanno permesso di accertare diverse violazioni penali.

Due sono stati i casi di guida in stato di ebrezza alcolica, mentre due giovani, tra i quali un minorenne, sono stati trovati a passeggio rispettivamente con un coltello ed un tirapugni, detenuti senza un giustificato motivo. Per loro è scattata la denuncia per “porto d’armi od oggetti atti ad offendere”.

Una decina di pattuglie in campo e più di 20 i carabinieri sono stati impegnati sinergicamente in quella che oramai da tempo è una costante lotta alle devianze legate a comportamenti penalmente rilevanti ma anche dai risvolti socio-culturali.

Nel corso dei controlli sono state ritirate le patenti agli autisti sotto l’effetto dell’alcol, nonché la decurtazione di 10 punti.

Sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per diverse centinaia di euro in relazione alle violazioni del codice della strada riscontrate durante i servizi di controllo.

Il Capitano Andrea Senes, comandante della Compagnia di Siniscola, spiega che i servizi straordinari continueranno per tutto il periodo invernale “al fine di arginare condotte che, in sempre più numerosi casi, determinano feriti o peggio ancora decessi sulle strade, soprattutto aventi come protagonisti, purtroppo, giovani e giovanissimi”.