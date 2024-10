Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa soprattutto nella zona di Piazza del Carmine e delle vie limitrofe, luogo di controlli sempre più serrati da parte degli operatori della Polizia di Stato.

Proprio grazie al costante monitoraggio dei soggetti frequentanti in quella piazza, ieri pomeriggio, i poliziotti hanno potuto rintracciare una minore che si era allontanata da una comunità.

La giovane ragazza, di origini straniere, vagava nei pressi della Stazione dei treni di Piazza Matteotti spaventata e disorientata. Sono stati due ragazzi extracomunitari, di cui uno suo connazionale, a notare che la giovane aveva bisogno di aiuto e insieme a lei hanno raggiunto Piazza del Carmine, dove hanno trovato gli Agenti dell’Ufficio di Gabinetto, lì presenti proprio per attuare l’intensificazione dei servizi di prevenzione.

E’ bastato un incrocio di sguardi perché i poliziotti si accorgessero subito dei tre ragazzi in difficoltà, avvicinandosi a loro prima ancora che potessero chiedere aiuto.I giovani hanno collaborato con gli Agenti anche rendendosi utili come interpreti, in quanto la ragazza non comprendeva la lingua italiana.

In breve tempo, perciò, insieme agli specialisti della Polizia Scientifica è stato possibile procedere all’esatta identificazione della ragazza, per poi poterla riaffidare alle cure degli educatori dell’associazione.