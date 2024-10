Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, anche nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, intensificati soprattutto nella zana di Piazza del Carmine e vie limitrofe.

Ieri sera, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati nel continuo monitoraggio delle frequentazioni proprio in quella piazza, avrebbero fermato un uomo in evidente stato di ubriachezza. Dai controlli effettuati, il soggetto, un 56enne cagliaritano noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, è risultato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il 56enne, alla richiesta del motivo per cui si trovasse fuori casa, avrebbe tranquillamente risposto che stava effettuando una piccola camminata in centro città. Inoltre, sarebbe stato trovato in possesso di un piccolo coltello da dito nascosto nelle tasche dei jeans. L’uomo è stato tratto in arresto per evasione e trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina. È stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.