Nella giornata di ieri, 25 maggio 2017, gli uomini della Guardia Costiera di Arbatax, congiuntamente con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Sassari e i Carabinieri di Tortolì della Motovedetta 806-Arena, hanno effettuato diversi controlli nei ristoranti di Arbatax e Tortolì, al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti la tracciabilità del pescato, della loro corretta etichettatura, nonché delle più generali norme di igiene e conservazione dei prodotti ittici.

I controlli, ancora in corso, mirati a garantire la regolare identificazione della specie ittica e la zona di pesca, nonché la necessaria identificazione del produttore/peschereccio e dei soggetti che hanno successivamente commercializzato il pescato, hanno portato alla comminazione di una sanzione amministrativa per mancata tracciabilità ed etichettatura.

Inoltre, è stato effettuato il sequestro del prodotto ittico e alimentare, circa 50 chilogrammi, per cattivo stato di conservazione e per l’inosservanza delle norme igienico sanitarie previste per la congelazione dello stesso. Il cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari ha altresì condotto alla denuncia presso la Procura della Repubblica di Lanusei dei titolari dell’attività.