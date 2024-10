Sopralluogo di Carabinieri e Polizia Municipale in altrettanti locali, chioschi e stabilimenti sul litorale del Poetto, a Quartu. In particolare le forze dell’ordine hanno controllato e rilevato irregolarità sullo stato di ampliamento della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande e sulla certificazione degli impianti acustici e dei decibel degli stessi. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 6mila euro.