La polizia nei giorni scorsi ha effettuato una serie di controlli nei circoli privati di Quartu Sant’Elena e Sinnai.

Diverse le sanzioni amministrative elevate, per un totale di 24.300 euro. In alcuni locali sono state trovate slot machine non conformi alla normativa vigente, e sono stati sottoposti a sequestro.

In particolare, in un circolo di Sinnai, dove erano già stati posti sotto sequestro altre macchinette per il gioco solo due mesi fa, è stata elevata una multa di 16 euro e la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Tulps.