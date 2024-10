Tre titolari di due aziende edili - una di Siniscola, l'altra di San Teodoro - sono stati denunciati per aver utilizzato attrezzature non conformi in alcuni cantieri controllati dai carabinieri della compagnia di Siniscola e dell'ispettorato del lavoro durante una serie di verifiche compiute in Baronia assieme a personale dell'ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro.

Alle imprese, inoltre, sono state inflitte sanzioni per alcune centinaia di euro.

A una ditta di Siniscola, in particolare, sono stati contestati anche il fatto che gli operai non indossavano i dispositivi di protezione individuali e la mancanza della tessa di riconoscimento prevista per i lavori in regime d'appalto.