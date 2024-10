Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e al personale della Direzione Territoriale del Lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in alcune imprese edili.

Due di queste, una di San Teodoro e l’altra di Budoni, non sono risultate in regola. I datori di lavoro sono stati, infatti, denunciati all’Autorità Giudiziaria per l’omessa presentazione del piano operativo di sicurezza.

Inoltre, nei due cantieri sono stati sopresi 3 lavoratori “in nero”, che hanno portato sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro.