Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno controllato diverse società edili operanti nel territorio.

Nello specifico, secondo quanto riferito dai miliari, il titolare firmatario di un’impresa edile a carattere personale, che ha sede operativa nel comune di Cardedu, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei, per l’omessa nomina medico del lavoro competente, per l’omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per aver impiegato due lavoratori in nero su tre controllati. Nella circostanza sono state anche elevate delle ammende per circa 6 mila euro.