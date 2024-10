Nell’ambito dei servizi predisposti nel mese di marzo dal Comando Provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro il titolare e firmatario di un’impresa edile individuale per l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere (all’art. 96, comma 1, lettera g del d.lgs. 81/2008).

In particolare, i militari, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in vari cantieri edili della zona di San Teodoro, riscontrando violazione penali ed amministrative. Al titolare del cantiere è stata elevata un’ammenda di 1.753,60 euro.

Inoltre, durante un ulteriore controllo effettuato presso un altro cantiere di San Teodoro, i militari hanno contestato al proprietario di un immobile, dove erano in corso lavori edili in economia, l’impiego di un lavoratore “in nero”, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e privo di copertura assicurativa e previdenziale. E’ stata per questo elevata una sanzione amministrativa di 3mila euro ed effettuati recuperi previdenziali ed assicurativi pari a 500 euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. L’impegno dei Carabinieri è rivolto al contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che, il più delle volte, risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.