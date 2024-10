Prosegue l’azione dei Carabinieri dell'ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Nuoro nel contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella giornata di ieri, 28 febbraio 2018, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, congiuntamente a personale civile della Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro, con il supporto del personale della Compagnia Carabinieri di Jerzu, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile, dove sarebbero state riscontrate alcune violazione penali e amministrative.

Secondo quanto riferito dai militari, a conclusione dell'ispezione in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato denunciato l'imprenditore edile ogliastrino, titolare del cantiere per le violazioni di per aver affidato compiti ai lavoratori senza tenere conto delle loro condizioni di salute, omessa tenuta ed esibizione del piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio edile utilizzato in cantiere. In particolare, è emerso che uno dei lavoratori presenti non era stato sottoposto a visita medica preventiva prima di essere stato immesso a lavoro.

Allo stesso datore di lavoro è stata anche contestata la violazione amministrativa per avere impiegato un lavoratore “in nero” su tre controllati, immediatamente regolarizzato.

Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 3 mila euro, ammende 1.972 ed effettuati recuperi previdenziali ed assistenziali pari a 500 euro.