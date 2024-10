Nella mattinata di oggi i Carabinieri della compagnia di Carbonia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. Sono state effettuate verifiche a due campi nomadi cittadini, dove dimorano complessivamente 98 cittadini, tra croati, bosniaci e serbi. Il primo ad essere controllato è il campo di Sirai, dove i carabinieri hanno identificato 2 nuovi nuclei familiari, cittadini croati, giunti da poco.

Qui non sono state riscontrate irregolarità in merito alla loro permanenza sul territorio nazionale. Successivamente è stato controllato il campo nomadi di Caput Acquas dove sono stati sottoposti a verifiche le roulotte e le case mobili. Qui invece sono stati notificati due provvedimenti amministrativi per espulsioni rispettivamente ad un cittadino bosniaco e ad un apolide. Complessivamente sono state identificate 40 persone, controllate 10 autovetture ed eseguita 1 perquisizione.