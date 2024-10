Anche in Sardegna sono scattati i controlli dei carabinieri del Nas su Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. Diciotto le strutture controllate nell’isola tra le 371 in tutta Italia nell'ambito di un'ampia verifica effettuata sul territorio nazionale nel periodo di Ferragosto.

Dieci le irregolarità riscontrate nel corso delle ispezioni nell'Isola. In particolare il Nas di Cagliari ha fatto visita a nove strutture che ricadono nel territorio comunale e provinciale, accertando in cinque casi carenze igieniche e sanitarie all'interno di cucine e dispense. Per i titolari è scattata una sanzione amministrativa ed è stato loro ordinato di ripristinare le normali condizioni di cucine e magazzini per gli alimenti.

Nove anche le strutture ispezionate nel Sassarese: in due casi sono scattate sanzioni amministrative sempre per carenze igienico sanitarie nelle cucine, mentre in tre casi le violazioni potrebbero avere rilevanza penale e sono in corso ulteriori accertamenti.