Nella serata del 4 dicembre, i carabinieri della Stazione di Belvì, congiuntamente al personale specializzato del Nucleo Anti Sofisticazione di Sassari e col supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Tonara, hanno effettuato presso alcuni esercizi pubblici a Belvì e Aritzo specifici controlli di natura igienico sanitaria nell’ambito del commercio e della salute pubblica ed in materia di contenimento dei contagi da coronavirus.

I controlli sono stati improntati alla verifica del possesso delle certificazioni verdi di avventori e di esercenti ed alla verifica approfondita e specifica delle condizioni di tracciabilità e di conservazione degli alimenti, nonché delle generali condizioni di pulizia dei locali pubblici.

All’esito delle verifiche effettuate sono state contestate ed elevate violazioni amministrative e penali nei confronti di due degli esercizi controllati. In particolare, le violazioni amministrative sarebbero state accertate in materia igienico sanitaria in commercio e salute ed in materia di rispetto delle misure di contenimento da contagi dovuta al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, si è proceduto alla denuncia dei due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dove sarebbero stati congelati arbitrariamente alimenti acquistati freschi e sarebbero stati rinvenuti alimenti scaduti di validità ed in evidente stato di alterazione (anneriti ed ossidati dal gelo), con conseguente sequestro probatorio di circa 55 chilogrammi di carni, pesci e verdure.