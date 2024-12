Durante la settimana dal 16 al 22 dicembre 2024, la Polizia di Stato si impegnerà nell'iniziativa europea Roadpol "Alcohol & Drugs" con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade italiane.

Questa campagna prevede non solo controlli congiunti internazionali per contrastare le violazioni in aree strategiche specifiche, ma anche attività preventive e informative per ridurre, se non eliminare del tutto, il numero di vittime degli incidenti stradali.

L'Italia, insieme alla Polizia Stradale, parteciperà a questa iniziativa che coinvolge tutte le forze dell'ordine europee facenti parte della rete di cooperazione Roadpol - European Roads Policing Network. Durante questa settimana, gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale per la "Sardegna" saranno impegnati in servizi dedicati ai controlli sulla guida sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti sull'intera isola. Utilizzeranno apparecchiature speciali per verificare lo stato psico-fisico dei conducenti di qualsiasi tipo di veicolo.