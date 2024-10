Oltre 50 posti di blocco, 696 controlli ad autovetture, 1140 controlli a persone e 42 pattuglie in più in campo.

E’ questo il risultato dell’iniziativa messa in campo dal questore di Oristano, Francesco Di Ruberto, che in occasione delle festività pasquali ha visto un'intensificazione dei controlli da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

L’attività ha visto 91 persone sanzionate per aver trasgredito varie norme tra cui guida in stato di ebrezza, ritiro di patente e sequestro del veicolo.

"Uno sforzo importante che ha obbligato gli uomini e le donne in divisa a trascorrere la Pasqua lavorando anziché in famiglia - ha detto il Questore di Oristano Francesco Di Ruberto -. Non si sono registrati incrementi negli incidenti stradali e nell’attività a delinquere. Direi che Oristano si è confermata una realtà che sa accogliere e divertirsi ma senza eccessi, e questo è senz’altro un vanto per tutta la popolazione residente”.