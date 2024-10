Nel corso della mattinata odierna, alcune pattuglie sempre della Compagnia di Carbonia, hanno dato esecuzione a servizi di controllo dinamico delle aree residenziali urbane e periferiche con posti di blocco e identificazione di persone di interesse operativo, all'esito dei quali un giovane di Carbonia, classe 1974, noto alle forze dell'ordine, è stato deferito per porto abusivo di un coltello a serramanico e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale di circa 6 grammi di hashish.

Nel corso del servizio a largo raggio sono state identificate complessivamente 63 persone, di cui 5 stranieri extracomunitari, 59 autovetture controllate ed è stata elevata 1 contravvenzione al codice della strada per mancata revisione.