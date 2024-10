Controlli della Polizia Municipale al Poetto di Cagliari, dove sono stati svolti controlli sulla viabilità limitrofa, sul rispetto delle norme sul distanziamento delle persone sull'arenile e sul rispetto delle ordinanze del Sindaco e dell'ordinanza balneare 2020.

Diverse le sanzioni elevate per i veicoli in sosta irregolare; mentre sulla spiaggia si è riscontrato il rispetto delle misure anticontagio covid-19.

Due ambulanti sono risultati esercitare la vendita senza il prescritto titolo e per ognuno di loro è scattata una sanzione di 1.064 euro. Quattro sono state le persone sorprese a fumare in spiaggia sebbene vietato con 50 euro di sanzione ciascuno.

Questa mattina, inoltre, è stato accertato che il titolare di un'attività di ristorazione del lungomare, aveva occupato abusivamente tre stalli di sosta per auto posizionando una catenella e dei piolini in plastica; per lui una sanzione di 121,10 euro e la rimozione dei paletti e della catenella.